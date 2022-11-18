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    Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo'nun peşinde

    Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo'nun peşinde

    Savunma bölgesinde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo'yu transfer etmek için girişimlere başladı.
    • 18.11.2022 - 16:30
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    Süper Lig'in başarılı takımlarından Konyaspor'un Kosta Rikalı savunma oyuncusu Francisco Calvo, performansıyla Süper Lig’in önemli ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

    Konyaspor'da gösterdiği başarılı performans ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda Kosta Rika formasını da giyecek olan Calvo için savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş girişimlere başladı.

    17 maçta 3 gol attı

    Yeşil-beyazlı ekibin sezon başında San Jose Earthquakes'den kadrosuna kattığı stoper 17 karşılaşmada forma giyerken attığı 3 golle beğenileri topladı.

    Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo nun peşinde #1

    Şenol Güneş, savunmaya takviye istiyor

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ocak ayında sol bek ve stoper bölgesine transfer yapmak için yönetime rapor vermişti.

    Savunma oyunculardan yeterli katkıyı alamayan Beşiktaş'ta gündeme gelen Calvo, stoper pozisyonuyla birlikte sol bekte görev yapıyor.

    Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo nun peşinde #2

    Ligin en çok başarılı uzun top atan stoperi

    Son olarak Konyaspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Calvo, kaleye atılan şutların baz alındığı istatistikte stoperler arasında rakip kaleye en fazla şut atan (12) 3'üncü oyuncu konumunda.

    Ligin uzun pasta en iyi oyun kuran stoperlerinin baz alındığı listede Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi geride bırakan Calvo, 71 başarılı uzun topla birinci sırada yer aldı.

    Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo nun peşinde #3

    Golcü kimliğiyle öne çıkıyor

    Bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor ve Kayserispor filelerini havalandıran Calvo'nun Ümraniyespor'a attığı gol ise VAR müdahalesiyle iptal edildi. Kosta Rikalı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanan BATE Borisov maçında da gol katkısı yaptı.

    2011-2012 yılından bu yana profesyonel olarak forma giydiği tüm sezonlarda gol atan Calvo, en golcü sezonunu 2016-2017 sezonunda Kosta Rika ekibi Saprissa'da yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, 28 maçta 10 golle kaydetmişti.

    Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo nun peşinde #4

    Sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor

    Kosta Rika formasıyla 75 milli maça çıkan ve golcü kimliğini burada da gösterip 8 gol kaydeden Calvo'nun Konyaspor'la sözleşmesi 2024 yılına dek sürüyor.

    Beşiktaş, Konyasporlu Francisco Calvo nun peşinde #5


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