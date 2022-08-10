Petrol
95.53
-0.81%
Euro
18.3714
0.51%
Dolar
17.962
0.35%
Altın
1.035
0.23%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
416.600
-1.70%
BTXN Coin
7.55
0.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Beşiktaş, Koray Günter'in peşinde

    Beşiktaş, Koray Günter'in peşinde

    İtalyan ekibi Hellas Verona forması giyen eski Galatasaraylı Koray Günter'in transferi için Beşiktaş devreye girdi. Ceyhun Kazancı ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
    • 10.08.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, Welinton’a sürpriz bir teklif geldi.

    Suudi Arabistan temsilcilerinden El İttifak’ın, 33 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi. Arap ekibi, Brezilyalı stoper için siyah-beyazlı takıma resmi teklifini iletti.

    Welinton yerine Koray

    Welinton’a gelen sürpriz teklif sonrası Beşiktaş, Koray Günter’i transfer etmek için harekete geçti. Kulübü Hellas Verona ile mukavelesi 1 sene sonra bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcisiyle görüşmelere başladı.

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk görüşmeyi gerçekleştirirken, oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın transfer için İtalyan ekibinden kolaylık istediği belirtildi.

    Beşiktaş, Koray Günter in peşinde #1

    Bonservisi 1.6 milyon euro

    İtalyan ekibinin 1 ila 1.6 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Stopere Türk oyuncu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş yönetiminin bu transferi olumlu bir şekilde sonuçlandırması bekleniyor.

    Beşiktaş, Koray Günter in peşinde #2

    Bir dönem Galatasaray forması giydi

    Ülkemizde daha önceden Galatasaray forması giyen Koray Günter’in 5 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.

    27 yaşındaki savunmacı geçen sezon Serie A’da 30 maçta oynarken, skor katkısında bulunamadı.


    İlginizi Çekebilir

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek...
    Gündem

    İŞKUR açıkladı! İşte en fazla açık iş ilanı olan 10 meslek...

    Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir
    Magazin

    Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir