Beşiktaş, Koray Günter'in peşinde

İtalyan ekibi Hellas Verona forması giyen eski Galatasaraylı Koray Günter'in transferi için Beşiktaş devreye girdi. Ceyhun Kazancı ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, Welinton’a sürpriz bir teklif geldi.

Suudi Arabistan temsilcilerinden El İttifak’ın, 33 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi. Arap ekibi, Brezilyalı stoper için siyah-beyazlı takıma resmi teklifini iletti.

Welinton yerine Koray

Welinton’a gelen sürpriz teklif sonrası Beşiktaş, Koray Günter’i transfer etmek için harekete geçti. Kulübü Hellas Verona ile mukavelesi 1 sene sonra bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk görüşmeyi gerçekleştirirken, oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın transfer için İtalyan ekibinden kolaylık istediği belirtildi.

Bonservisi 1.6 milyon euro

İtalyan ekibinin 1 ila 1.6 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Stopere Türk oyuncu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş yönetiminin bu transferi olumlu bir şekilde sonuçlandırması bekleniyor.

Bir dönem Galatasaray forması giydi

Ülkemizde daha önceden Galatasaray forması giyen Koray Günter’in 5 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.

27 yaşındaki savunmacı geçen sezon Serie A’da 30 maçta oynarken, skor katkısında bulunamadı.