Beşiktaş, Kritsyuk ile anlaştı

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Rus ekibi Krasnodar forması giyen Stanislav Kritsyuk ile el sıkıştığı öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Alman kaleci Loris Karius ile yolların ayrılmasının ardından kaleye takviye yapılacağı biliniyordu.

Son 3 maçta genç isim Ersin Destanoğlu'nun kaledeki performansı beğenilse de, yönetim listedeki isimlerle görüşmelerine devam ediyordu.

ANLAŞMAYA VARDI

Ortacizgi.com'un haberine göre; Daha önce Volkan Babacan ve Jeroen Zoet gibi isimlerle görüşmelerde bulunan Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları, Stanislav Kritsyuk ile anlaşmaya vardı.

Rus ekiplerinden Krasnodar forması giyen 29 yaşındaki kaleci için son kararın ise Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından verileceği öğrenildi.

72 MAÇTA, 63 GOL YEDİ

Sezon sonunda kulübü Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan Kritsyuk, Rus ekibiyle 72 karşılaşmada görev aldı.

Bu maçlarda toplam 63 gol yiyen kaleci, 33 mücadelede ise kalesini gole kapattı.