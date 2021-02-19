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    Beşiktaş, Larin'in sözleşmesini uzatıyor

    Larin'i yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Kanadalı golcünün 2022'de bitecek olan kontratını uzatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 10:20
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    Beşiktaş, Larin'in sözleşmesini uzatıyor

    Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi olan Cyle Larin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

    Golcü futbolcuya ara transfer döneminde İngiltere’den gelen 10 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen yönetimin, 25 yaşındaki oyuncunun 2022’de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi.

    2-3 YIL UZATILACAK

    Larin'in ilerleyen yıllarda daha yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Beşiktaşlı idareciler, Larin ile büyük olasılıkla mayıs ayında masaya oturacak.

    Tarafların anlaşması durumunda oyuncunun kontratı 2 veya 3 yıl uzatılacak.

    Beşiktaş, Larin in sözleşmesini uzatıyor #1

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