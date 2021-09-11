Beşiktaş, Larin'in sözleşmesini uzatmak istiyor

Beşiktaş'taki kontratı sezon sonunda bitecek Larin, indirimli yeni sözleşme önerilerini kabul etmedi. Siyah-beyazlılar, Kanadalının inadını kıramazsa devre arasında satmaya çalışacak.

Yeni sezona önemli transferlerle başlayan ama Ljajic, Lens ve Dogulas sorununa çare bulamayan Beşiktaş'ı bu kez de Cyle Larin terletecek.

Siyah-beyazlı kulüp, 19 gol-5 asistle kariyer sezonunu yaşayan Larin'in sezon onu bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.

LARIN TEKLİFİ BEĞENMİYOR

Buna rağmen Kanadalı oyuncu, kendisine önerilen rakamı beğenmiyor.

1 milyon 750 bin euro alan Larin, 2.5 milyon euro isterken Beşiktaş ise en fazla 2 milyon euroya çıkabileceğini bildirdi.

Takımdaki maaş dengesini düşünen ve artan döviz kuru nedeniyle Cyle Larin'e daha fazla vermek istemeyen Beşiktaş, orta noktanın bulunması için uğraşacak.

OYUNCU DİRENİRSE SATILACAK

Kulüp, 26 yaşındaki golcünün direnmesi halinde ise devre arasında uygun bir fiyata satarak kulübe kaynak sağlayacak, bedelsiz olarak gitmesinin de önüne geçecek.