Beşiktaş, Lazio’dan Matias Vecino’yu gözüne kestirdi Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Matias Vecino’yu transfer listesine aldı.

Haber Merkezi

Beşiktaş, yeni sezona istediği gibi başladı. Siyah-beyazlılar, ligde 2’de 2 yaparak yoluna devam ediyor.

Öte yandan, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Kartal, dış transferde önemli bir gelişme yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Lazio’nun deneyimli orta saha oyuncusu Matias Vecino ile ilgileniyor.

Beşiktaş yönetiminin, 32 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Vecino’nun, Lazio ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

86 MAÇTA 11 GOL 2 ASİST

2022 yılından bu yana Lazio forması giyen Vecino, İtalyan ekibinde çıktığı 86 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.