Beşiktaş, Lazio’dan Matias Vecino’yu gözüne kestirdi
Haber Merkezi

Beşiktaş, yeni sezona istediği gibi başladı. Siyah-beyazlılar, ligde 2’de 2 yaparak yoluna devam ediyor.

Öte yandan, çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Kartal, dış transferde önemli bir gelişme yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Lazio’nun deneyimli orta saha oyuncusu Matias Vecino ile ilgileniyor.

yönetiminin, 32 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Vecino’nun, ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

86 MAÇTA 11 GOL 2 ASİST

2022 yılından bu yana Lazio forması giyen Vecino, İtalyan ekibinde çıktığı 86 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.