Beşiktaş, Ljajic için 5 milyon euro istiyor

Beşiktaş, Ljajic için 5 milyon euro istiyor

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ı isteği üzerine Adem Ljajic'i satma kararı aldı.

Beşiktaş'ın Torino'dan 6.5 milyon euroya transfer ettiği Adem Ljajic, özel hayatındaki sorunlar ve sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon adeta yokları oynuyor.

Son haftalarda iyice yedek kulübesine hapsolan Sırp futbolcunun, sürekli olarak sakatım diyerek antrenmanları yarıda bırakması, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sabrını iyice taşırdı.

Yönetimle bir görüşme yapan 48 yaşındaki teknik adam, 29 yaşındaki futbolcunun devre arasında satılmasını istedi.

5 MİLYON EURO

6.5 milyon euroya alındığı için Ljajic'ten fazla zarar etmek istemeyen yönetimin, oyuncunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi.

Yönetim şimdi gelecek olan teklifleri bekliyor...

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