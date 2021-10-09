Beşiktaş, Ljajic'le devre arası yollarını ayırıyor

Siyah-beyazlılarda, kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile devre arası yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ın Temmuz 2019'da Torino'dan tam 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Adem Ljajic, gösterdiği performansla Siyah-Beyazlılarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yüksek maaşıyla gündemden düşmeyen Adem Ljajic'te yolun sonuna gelindi.

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic için devre arasında gelecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı.

İKNA OLMAZSA ALACAKLARI ÖDENİP YOLLANACAK

Siyah-beyazlılar ocak ayında beklediği teklifi alamaz veya Adem Ljajic'i ayrılık için ikna edemezse oyuncunun 6 aylık alacağını ödeyip Sırp yıldızla yollarını ayıracak.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4,2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve siyah-beyazlılarda kalmak istediğini belirtmişti. Beşiktaş'ın maaş indirimi teklifine yanaşmayan Ljajic, saha içinde de bekleneni veremeyince kadro dışı bırakılmıştı.

Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılması halinde yeniden İtalya'ya dönmesi bekleniyor. Sırp yıldız Seria A'da daha önce Torino, Roma, Inter ve Fiorentina formaları giymişti.