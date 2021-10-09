Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
492.002
0.72%
EXEN Coin
21.88
-0.04%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Beşiktaş, Ljajic'le devre arası yollarını ayırıyor

    Beşiktaş, Ljajic'le devre arası yollarını ayırıyor

    Siyah-beyazlılarda, kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile devre arası yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 20:43
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 20:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın Temmuz 2019'da Torino'dan tam 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Adem Ljajic, gösterdiği performansla Siyah-Beyazlılarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yüksek maaşıyla gündemden düşmeyen Adem Ljajic'te yolun sonuna gelindi.

    Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adem Ljajic için devre arasında gelecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı.

    İKNA OLMAZSA ALACAKLARI ÖDENİP YOLLANACAK

    Siyah-beyazlılar ocak ayında beklediği teklifi alamaz veya Adem Ljajic'i ayrılık için ikna edemezse oyuncunun 6 aylık alacağını ödeyip Sırp yıldızla yollarını ayıracak.

    Beşiktaş, Ljajic le devre arası yollarını ayırıyor #1

    KADRO DIŞI KALMIŞTI

    Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4,2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve siyah-beyazlılarda kalmak istediğini belirtmişti. Beşiktaş'ın maaş indirimi teklifine yanaşmayan Ljajic, saha içinde de bekleneni veremeyince kadro dışı bırakılmıştı.

    Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılması halinde yeniden İtalya'ya dönmesi bekleniyor. Sırp yıldız Seria A'da daha önce Torino, Roma, Inter ve Fiorentina formaları giymişti.

    Beşiktaş, Ljajic le devre arası yollarını ayırıyor #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir