Beşiktaş, Lorenzo Insigine'nin peşinde

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Devre arası transfer döneminde şimdiye kadar kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş, ilk hamlesine hazırlanıyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı siyah-beyazlılar, yıldız bir ismi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ, INSIGNE İLE İLGİLENİYOR

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Toronto'da forma giyen 33 yaşındaki Lorenzo Insigne ile ilgileniyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Habere göre; Toronto'dan ayrılmayı düşünen hücum oyuncusu, İtalya'ya dönmeyi tercih ediyor ancak yakın arkadaşı Ciro Immobile'nin varlığından dolayı Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK

Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 3 milyon euro piyasa değerindeki oyuncu, geçtiğimiz sezon Toronto formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol 7 asistlik performans gösterdi.