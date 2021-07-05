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    Beşiktaş, Luuk de Jong'u istiyor

    Beşiktaş, Luuk de Jong'u istiyor

    Beşiktaş golcü transferinde listesini genişletti. Yönetim, La Liga ekibi Sevilla'nın Hollandalı forveti Luuk de Jong'u hedefleri arasına ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 15:33
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    Yeni sezon öncesinde kadrosunu 2 yeni golcüyle güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, son olarak listesine bir ismi daha ekledi.

    YENİ HEDEF LUUK DE JONG

    Kara Kartal’ın, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong’u yeni hedef olarak belirlediği öğrenildi.

    Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan 1,88’lik futbolcu için teklif hazırlığında bulunan yönetim, tecrübeli oyuncuyu kiralamak için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcu için Sevilla’ya yeni haftada önerisini yapacak.

    De Jong geçen sezon 34 maçta 4 gol kaydetti ve beklentileri karşılayamadı.

    Beşiktaş, Luuk de Jong u istiyor #1

    HOLLANDALI'NIN KARİYERİ

    Geçen sezon Sevilla’da 47 karşılaşmaya çıkıp 9 gollük performans sergileyen De Jong, kariyerinde daha önce; PSV Eindhoven, Newcastle United, Mönchengladbach ve Twente gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

    PSV formasıyla 3 kez, Twente’yle de bir defa lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu, 2019-20 sezonunda da Sevilla’yla UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmıştı.

    Ünlü futbolcu, 2018-19 sezonunda PSV Eindhoven formasıyla 34 maça çıkıp rakip fileleri 26 kez sarsarak gol kralı olmuştu.

    Beşiktaş, Luuk de Jong u istiyor #2

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