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    Beşiktaş, Mario Balotelli'ye 2.5 milyon euro önerdi

    Beşiktaş, Mario Balotelli'ye 2.5 milyon euro önerdi

    Beşiktaş'ın temasını hızlandırdığı isimlerin başında gelen italyan futbolcu Mario Balotelli için 2.5 milyon euroluk bir teklif yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 08:54
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    Beşiktaş, Mario Balotelli'ye 2.5 milyon euro önerdi

    Beşiktaş'ın forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle siyah-beyazlı taraftarların çok istediği Mario Balotelli konusunda gelişmeler var.

    ZAMAN KISITLI

    15 gün sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Beşiktaş, kadrosunu en geç 20 Ağustos'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda. Bu yüzden elini hızlı tutmak isteyen yönetimin Balotelli ile görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

    Beşiktaş, Mario Balotelli ye 2.5 milyon euro önerdi #1

    2.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

    Gana asıllı İtalyan futbolcuya daha önce yıllık 1.9 milyon euroluk teklif yapan Kartal, son teklif olarak 2.5 milyon euro önerdi. 29 yaşındaki futbolcunun bu teklifi düşündüğü öğrenilirken cevabını kısa sürede vermesi bekleniyor.

    Öte yandan dün yapılan "Bırakmam Seni" kampanyasında 9.3 milyon euro (83 milyon lira) toplanmıştı.

    Beşiktaş, Mario Balotelli ye 2.5 milyon euro önerdi #2

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