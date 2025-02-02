Beşiktaş, Mario Lemina'yı yalanladı

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü, resmi hesabından önemli bir açıklamaya imza attı.

Devre arası transfer dönemini sessiz geçiren siyah-beyazlılar, Mario Lemina transferi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhamton'ın formasını giyen Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddialarını yalanladı.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüzden Açıklama



Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.



Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

9 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusu, bu sezon 19 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle oynadı.

GALATASARAY KARİYERİNDE 28 MAÇA ÇIKTI

2019-2020 sezonunda Galatasaray formasını da giyen Lemina, sarı-kırmızılı takımla 28 maça çıktı.

Gabonlu oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 kez ağları sarstı.