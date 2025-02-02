Beşiktaş, Mario Lemina'yı yalanladı

Beşiktaş Kulübü, resmi hesabından önemli bir açıklamaya imza attı.
Devre arası transfer dönemini sessiz geçiren siyah-beyazlılar, Mario Lemina transferi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhamton'ın formasını giyen Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddialarını yalanladı.
"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kulübümüzden Açıklama
Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.
Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
9 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusu, bu sezon 19 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle oynadı.
GALATASARAY KARİYERİNDE 28 MAÇA ÇIKTI
2019-2020 sezonunda Galatasaray formasını da giyen Lemina, sarı-kırmızılı takımla 28 maça çıktı.
Gabonlu oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 kez ağları sarstı.
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