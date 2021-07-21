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    Beşiktaş, Mert Günok transferinde Başakşehir'le anlaştı

    Beşiktaş, Mert Günok transferinde Başakşehir'le anlaştı

    Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Başakşehir'den Mert Günok ve kulübüyle anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 16:53
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok'u transfer ediyor.

    Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

    DÜŞÜK BİR BONSERVİSLE GİTMESİ BEKLENİYOR

    Siyah Beyazlı ekibin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

    Transferin, düşük bir bonservis bedeli karşılığında bitmesi bekleniyor.

    32 yaşındaki kaleci, 22 kez Milli Takım'ın kalesini korurken, Başakşehir forması ile de Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıkmıştı.

    Beşiktaş, Mert Günok transferinde Başakşehir le anlaştı #1

    Beşiktaş, Mert Günok transferinde Başakşehir le anlaştı #2

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