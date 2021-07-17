Beşiktaş, Mert Günok'la anlaşmaya yakın

Ersin Destanoğlu'nun tecrübe eksikliğinden dolayı tecrübeli bir kaleci arayışına giren Beşiktaş, Başakşehir'in 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'la mutlu sona ulaşmak üzere.

Kadrosunda Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran gibi kalecilere sahip olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak tecrübeli kaleci arayışına geçmişti.

MERT GÜNOK'LA ANLAŞILDI

Başakşehir'de son dönemlerde kendisine şans bulamayan Mert Günok'la temaslarını artıran siyah-beyazlılar maaş konusunda anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki file bekçisinin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği bu yüzden de transfere çok sıcak baktığı kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'LE UFAK PÜRÜZLER VAR

Turuncu-lacivertlilerle de ufak pürüzleri hallettikten sonra transferin gerçekleşmesi bekleniyor.