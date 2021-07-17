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- Beşiktaş, Mert Günok'la anlaşmaya yakın
Beşiktaş, Mert Günok'la anlaşmaya yakın
Ersin Destanoğlu'nun tecrübe eksikliğinden dolayı tecrübeli bir kaleci arayışına giren Beşiktaş, Başakşehir'in 32 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'la mutlu sona ulaşmak üzere.
- Haber Merkezi
- 17.07.2021 - 17:17
- Güncelleme : 17.07.2021 - 17:23
Kadrosunda Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran gibi kalecilere sahip olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak tecrübeli kaleci arayışına geçmişti.
MERT GÜNOK'LA ANLAŞILDI
Başakşehir'de son dönemlerde kendisine şans bulamayan Mert Günok'la temaslarını artıran siyah-beyazlılar maaş konusunda anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki file bekçisinin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği bu yüzden de transfere çok sıcak baktığı kaydedildi.
BAŞAKŞEHİR'LE UFAK PÜRÜZLER VAR
Turuncu-lacivertlilerle de ufak pürüzleri hallettikten sonra transferin gerçekleşmesi bekleniyor.