Beşiktaş, Mert Yılmaz'ı da bitiriyor

Beşiktaş, Mert Yılmaz'ı da bitiriyor

Siyah-beyazlı takımın sağ bek arayışları iki koldan devam ediyor. Beşiktaş, Bayern Münih'in altyapısında forma giyen Mert Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Roma'dan Santon'u kadrosuna katmak üzere olan Kara Kartal, şimdi de rotasını Almanya'ya çevirdi.

500 BİN EURO BONSERVİS

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih ile 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

200 BİN EURO GARANTİ ÜCRET

Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete kavuşması için 2 gün süre istediği iddia edilirken, Mert Yılmaz'ın siyah-beyazlı ekipten 200 bin euro garanti ücret alacağı belirtildi.