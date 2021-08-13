Beşiktaş, Michy Batshuayi transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Michy Batshuayi ile her konuda anlaşmaya vardı ve kulübü Chelsea'yi ile de görüşmeler olumlu devam ediyor.

Luuk de Jong ve Diego Costa görüşmelerinden olumlu sonuç alamayan Beşiktaş, rotayı Michy Batshuayi'ye çevirdi. Son 4-5 gündür Chelsea ile görüşmeler sıklaştı ve önemli adımlar atıldı.

Geçen sezonu Crystal Palace'da kiralık geçiren, Chelsea'nin Lukaku'yu transferi sonrası İngiliz ekibinde forma giyme şansı azalan oyuncuya olan ilgi, siyah-beyazlı taraftarı da heyecanlandırdı. Batshuayi de bu ilgi karşısında fazlasıyla heyecanlandı.

Beşiktaş, 1.85 boyundaki golcü için 4-5 milyon euro arasında olan teklifini Chelsea'ye iletti. İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığını siyah-beyazlılara iletti. Batshuayi de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığını iki kulübe bildirdi.

"SİZ İSTEDİNİZ BEN GELİYORUM"

Alex Teixeira'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan ve Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a gelmeden önce Türkçe "Siz istediniz ben geliyorum" sözleriyle mest olan taraftar, Batshuayi için de mesaj bombardımanını devreye soktu. 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımına kısa sürede 1 milyon 200 binden fazla "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı.

CHELSEA İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

Chelsea'de oynama şansı kalmayan Michy Batshuayi, Beşiktaş'ın yoğun ilgisinin ardından siyah-beyazlı takımda oynamaya karar verdi. Belçikalı golcünün 'Evet' demesinin ardından, Beşiktaş yönetimi temaslarını sıklaştırdı. Chelsea ile Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yapacağı son görüşmelerin ardından el sıkışması bekleniyor.

Beşiktaş taraftarının yanı sıra, Kevin N'Koudou da Batshuayi transferinde devreye girdi. Alex Teixeira'nın transferinde Josef de Souza büyük rol oynarken, N'Koudou da Marsilya'dan eski takım arkadaşına Beşiktaş hakkında bilgi verdi. Fransız futbolcunun, sık sık Batshuayi ile görüştüğü ortaya çıktı. Batshuayi, olumlu refansın ardından Beşiktaş'ın 4 yıllık sözleşme teklifine pozitif yaklaştı.

SERGEN YALÇIN OLUMLU RAPOR VERDİ

Öte yandan önceliği Diego Costa'ya veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Michy Batshuayi'ye 'olur' verdiği öğrenildi. Belçikalı santrforun piyasa değeri 10 milyon euro civarında.

Profesyonel kulüp kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Valencia, B. Dormund, Crystal Palace gibi takımlarda olmak üzere 348 resmi karşılaşmaya çıkan Batshuayi 128 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Milli takımda da 35 maçta 22 gol kaydetti.