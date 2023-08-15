Beşiktaş, Milot Rahica transferinde sona yaklaştı Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

Yaz transfer döneminde ezeli rakiplerine göre sessiz kalan Beşiktaş, yeni bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

4 yıllık sözleşme imzalanacak

Sports Digitale'nin haberine göre; geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.

Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

30 maçta forma giydi

2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a gitmişti

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş yerli ve hücum rotasyonunu güçlendirmek adına Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varmıştı. Milli futbolcu, daha sonra karar değiştirerek eski takımı Galatasaray'a imza atmıştı.

Siyah-beyazlılar, bu transfer çalımının ardından Galatasaray'ın uzun süredir bonservisini almak için uğraş verdiği Kosovalı futbolcu Milot Rashica için sona yaklaşırken ezeli rakibine misilleme yaptı.