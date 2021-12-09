Beşiktaş, Miralem Pjanic ile yollarını ayırmak istiyor

Siyah-beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'ten istediği performansı alamayınca, devre arasında yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması sebebiyle transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmıştı.

Onlardan biri de dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic... Barcelona'dan transfer edilen Bosna Hersekli oyuncu, takıma hızla adapte olmuş ve etkisini göstermişti.

Ancak Pjanic'in performansı birkaç hafta içerisinde düşüşe geçti. Avrupa'da hedeflediği başarıya ulaşamayan ve Pjanic'ten de istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yollarını ayırmaya karar verdi.

BARCELONA'YA DÖNÜYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlık problemler yaşayan ve takımı yalnız bırakan Boşnak yıldızın ayrılığına onay verdi. Ocak transfer döneminde Pjanic'in, Barcelona'ya iade edilmesi bekleniyor.

PJANIC DE İSTEKLİ

Katalan ekibine Xavi'nin hoca olarak gelmesiyle Pjanic de Barcelona'ya geri dönme konusunda oldukça istekli.

Barcelona ve Beşiktaş arasında yapılacak görüşmelerin ardından oyuncu, ara transfer döneminde eski takımına dönecek.