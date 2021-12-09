Euro
15.5922
0.27%
Dolar
13.7576
0.51%
Altın
789.24
0.56%
Borsa
2.036
1.55%
Bitcoin
697.135
-1.43%
BTXN Coin
44.46
-6.36%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile yollarını ayırmak istiyor

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile yollarını ayırmak istiyor

    Siyah-beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'ten istediği performansı alamayınca, devre arasında yollarını ayırmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması sebebiyle transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmıştı.

    Onlardan biri de dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic... Barcelona'dan transfer edilen Bosna Hersekli oyuncu, takıma hızla adapte olmuş ve etkisini göstermişti.

    Ancak Pjanic'in performansı birkaç hafta içerisinde düşüşe geçti. Avrupa'da hedeflediği başarıya ulaşamayan ve Pjanic'ten de istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yollarını ayırmaya karar verdi.

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile yollarını ayırmak istiyor #1

    BARCELONA'YA DÖNÜYOR

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlık problemler yaşayan ve takımı yalnız bırakan Boşnak yıldızın ayrılığına onay verdi. Ocak transfer döneminde Pjanic'in, Barcelona'ya iade edilmesi bekleniyor.

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile yollarını ayırmak istiyor #2

    PJANIC DE İSTEKLİ

    Katalan ekibine Xavi'nin hoca olarak gelmesiyle Pjanic de Barcelona'ya geri dönme konusunda oldukça istekli.

    Barcelona ve Beşiktaş arasında yapılacak görüşmelerin ardından oyuncu, ara transfer döneminde eski takımına dönecek.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir