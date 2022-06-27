Beşiktaş, Muleka ile prensipte anlaştı

Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen Jackson Muleka ile prensipte anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Önceliği hücum hattına veren siyah-beyazlılar, forvette Weghorst ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yeni sezonda İngiltere Premier Lig’in bir altı olan Championship’te yer alacak Burnley’i son yapılan temasların ardından, bedelsiz kiralama konusunda ikna eden, oyucunun da garanti ücret konusunda 2.7 milyon euroluk talebini kabul eden Beşiktaş, Weghorst’la el sıkıştı.





Muleka transferinde mutlu son yakın

Benzer bir durum, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da oynayan Jackson Muleka'da yaşanıyor.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile yüzde 80 oranında anlaşma sağladı.

Önümüzdeki hafta başlayacak olan kampa iki oyuncunun da yetiştirilmesi bekleniyor.