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    Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi

    Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi

    Siyah-Beyazlılar, Jackson Muleka Kyanvubu için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • 06.07.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 16:28
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    Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş 'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

    Standard Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

    Beşiktaş Muleka yı KAP a bildirdi #1

    Ismael'in beşinci transferi olacak

    Transfere Gedson Fernandes ile başlayan siyah-beyazlılar; Faslı stoper Romaın Saiss, milli yıldız Cenk Tosun ve son olarak Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı. Muleka Valerien Ismael'in beşinci transferi olacak.

    Beşiktaş Muleka yı KAP a bildirdi #2

    KAP bildirimi geldi

    Beşiktaş, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

    "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır."

    Beşiktaş Muleka yı KAP a bildirdi #3


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