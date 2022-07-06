Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi

Siyah-Beyazlılar, Jackson Muleka Kyanvubu için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş 'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standard Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

Ismael'in beşinci transferi olacak

Transfere Gedson Fernandes ile başlayan siyah-beyazlılar; Faslı stoper Romaın Saiss, milli yıldız Cenk Tosun ve son olarak Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı. Muleka Valerien Ismael'in beşinci transferi olacak.

KAP bildirimi geldi

Beşiktaş, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır."