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    Beşiktaş, Nadiem Amiri'ye teklif yaptı

    Beşiktaş, Nadiem Amiri'ye teklif yaptı

    Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yi istiyor. Siyah-beyazlılar Afgan asıllı ismin yıllık maaşında indirime gitmesi halinde kiralayacak.
    • 07.08.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 10:01
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    Siyah-beyazlıların, Afgan asıllı olan 25 yaşındaki Alman futbolcu Nadiem Amiri için Leverkusen’e teklif yaptığı ortaya çıktı.

    Kartal’ın Almanya Milli Takımı forması da giyen Nadiri’yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planladığı belirtildi.

    Siyah-beyazlıların yıllık ücreti 2.5 milyon euro olan Amiri ve Leverkusen’le yürütülen pazarlıklarda mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş, Nadiem Amiri ye teklif yaptı #1

    Genoa'da kayda değer bir şey yapamadı

    Leverkusen’e 2019’da Hoffenheim’den 9 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Amiri geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Genoa’da top koşturmuştu.

    Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Nadiem Amiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.

    Beşiktaş, Nadiem Amiri ye teklif yaptı #2


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