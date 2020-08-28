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- Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi
Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 15:00
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Badou Ndiaye konusunu noktalamak için gün sayıyor.
STOKE CITY 2 MİLYON EURO İSTİYOR
NTV'nin haberine göre; Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçen siyah beyazlılar, Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon euro bonservis talep eden İngiliz kulübüne 1 milyon euro teklif eden Beşiktaş cevap için beklemeye geçti.
Daha önceden futbolcu ile el sıkışan Kara Kartal, Stoke City ile anlaşması halinde Senegalli orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
16 MİLYON EUROYA STOKE CITY'E TRANSFER OLDU
5 sezon önce Osmanlıspor'un Norveç'in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılardan 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi.
Bordo-mavili ekiple 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol atarken 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.