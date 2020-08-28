Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi

Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak tamamlayan Badou Ndiaye ile her konuda anlaşan Beşiktaş, futbolcunun kulübü Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Badou Ndiaye konusunu noktalamak için gün sayıyor.

STOKE CITY 2 MİLYON EURO İSTİYOR

NTV'nin haberine göre; Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçen siyah beyazlılar, Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon euro bonservis talep eden İngiliz kulübüne 1 milyon euro teklif eden Beşiktaş cevap için beklemeye geçti.

Daha önceden futbolcu ile el sıkışan Kara Kartal, Stoke City ile anlaşması halinde Senegalli orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

16 MİLYON EUROYA STOKE CITY'E TRANSFER OLDU

5 sezon önce Osmanlıspor'un Norveç'in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılardan 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi.

Bordo-mavili ekiple 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol atarken 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.