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    Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi

    Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi

    Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak tamamlayan Badou Ndiaye ile her konuda anlaşan Beşiktaş, futbolcunun kulübü Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 15:00
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    Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi

    Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Badou Ndiaye konusunu noktalamak için gün sayıyor.

    STOKE CITY 2 MİLYON EURO İSTİYOR

    NTV'nin haberine göre; Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçen siyah beyazlılar, Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı.

    2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon euro bonservis talep eden İngiliz kulübüne 1 milyon euro teklif eden Beşiktaş cevap için beklemeye geçti.

    Daha önceden futbolcu ile el sıkışan Kara Kartal, Stoke City ile anlaşması halinde Senegalli orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi #1

    16 MİLYON EUROYA STOKE CITY'E TRANSFER OLDU

    5 sezon önce Osmanlıspor'un Norveç'in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu.

    Sarı-kırmızılılardan 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi.

    Bordo-mavili ekiple 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol atarken 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

    Beşiktaş, Ndiaye için 1 milyon euro verdi #2

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