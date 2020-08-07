Beşiktaş Ndiaye'yle, Trabzonspor Elneny'yle görüşüyor

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Elneny ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trabzonspor'dan ayrılan Ndiaye'nin peşine düştü. Bordo-mavililer ise Mısırlı futbolcuyla görüşüyor.

Beşiktaş'ta, yöneticiler transfer çalışmalarını sürdürüyor...

N'Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, rotayı ön libero mevkine çevirdi.

Elneny ile yollarını ayıran Kartal'ın, Trabzonspor ile kiralık kontratı sona eren ve Stoke City'ye geri dönen Ndiaye'yle görüştüğü öğrenildi.

İNGİLİZLER 1.7 MİLYON STERLİN İSTEDİ

İngiliz ekibinin kiralama ücreti olarak 1.7 milyon sterlin istediği belirtilirken, yönetimin pazarlıkla bu fiyatı aşağı düşürmeye çalıştığı bildirildi.

TRABZONSPOR DA ELNENY'YLE GÖRÜŞÜYOR

Ndiaye ile yola devam etmeyi düşünmeyen Trabzonspor ise, Elneny'nin peşinde.

Oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu ile el sıkışırsa Arsenal'e kiralama teklifinde bulunacak.