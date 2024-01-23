Beşiktaş, Nemanja Matic'e teklif yaptı Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine son olarak Nemanja Matic geldi. Siyah-beyazlılar, Sırp futbolcuya 1.5 yıllık teklifte bulundu.

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Süper Lig'de ezeli rakiplerinin gerisinde kalan ve şampiyonluk yarışında iddiası bir hayli azalan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

Bu sezon takımı çalıştıran 4. teknik adam olan Fernando Santos'la birlikte ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda gündem orta saha transferi...

Santos'un raporu doğrultusunda araştırmalarına devam eden Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'in transferi için önemli bir adım attı.

Matic'in menajeriyle görüşme yapıldı

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Nemanja Matic'in menajeri Vlado Lemic'le Beşiktaş Stadı'nda yüz yüze bir görüşme yaptı. Başkan Arat, bu görüşmede Matic için 1.5 yıllık teklifte bulundu.

Vlado Lemic, Matic'le görüştükten sonra kararını Başkan Hasan Arat'a söyleyecek. Beşiktaş, bu kararın kısa süre içerisinde bildirilmesini talep etti.

Jorginho da gündemde

Matic dışında başka adayları da bulunan siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Arsenal'in formasının giyen Jorginho için de temaslarda bulundu.

Beşiktaş yönetimi, iki futbolcudan birini kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında Rennes'in yolunu tutmuştu

Kariyerinde Benfica, Chelsea ve Manchester United gibi dev takımlarda forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Matic, sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan Rennes'e transfer olmuştu.

3.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan yıldız isim, bu sezon Rennes formasıyla 19 resmi maça çıktı. Defansif orta saha, bu karşılaşmalarda 3 asistle mücadele etti.