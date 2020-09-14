Beşiktaş, Nikola Kalinic transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın ile konuştuğunu söyleyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bana Kalinic'i alıyoruz dedi" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz bir forvet transferi yapamayan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'in peşinde olan siyah-beyazlıların, transferde sona yaklaştığı öğrenildi.

"KALİNİC'İ ALIYORUZ"

Trabzonspor-Beşiktaş maçının devre arasında Sergen Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Rıdvan Dilmen, "Sergen Hoca, Josef ile anlaştık, Kalinic'i alıyoruz dedi. Sangare'yi de istiyorlarmış." ifadelerini kullandı.

MAAŞI DA NETLEŞTİ

Öte yandan yönetimin, 32 yaşındaki golcüye yıllık 2 milyon euro civarında bir rakam ödeyeceği belirtildi.

Tecrübeli forvetin ayrıca performansa göre prim de alacağı kaydedildi.