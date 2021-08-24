Euro
9.8943
-0.12%
Dolar
8.4273
0.09%
Altın
488.84
-0.07%
Borsa
1.466
0.43%
Bitcoin
418.184
-1.52%
EXEN Coin
28.03
-0.60%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Beşiktaş, N'Sakala'ya göre transfer yapacak

    Beşiktaş, N'Sakala'ya göre transfer yapacak

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim görüşmelerini sürdürürken, N'Sakala’nın durumuna göre yol haritası da değişebilir.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Stopere ve orta alana takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, birçok isimle temaslarını sürdürüyordu.

    Ancak siyah-beyazlılar, transferde rotasını değiştirmek zorunda kalabilir.

    N'Sakala’nın beklenmedik rahatsızlığı planları bozabilir.

    Hastanede bulunan Demokratik Kongolu oyuncuya testler uygulanarak, durumu hakkında sonuç alınmaya çalışılıyor.

    Birkaç gün içinde 31 yaşındaki oyuncunun sonuçları belli olacak.

    Beşiktaş, N Sakala ya göre transfer yapacak #1

    N’SAKALA’DA ENGEL ÇIKARSA SOL BEK ALINACAK

    Eğer N'Sakala'nın futbol oynamasına engel bir sorunla karşılaşılırsa Beşiktaş, sol bek transferine yönelecek.

    Bu mevki için düşünülen isimse Umut Meraş...

    Fransa 2'nci ekiplerinden La Havre forması giyen milli sol bekin alınmasına Sergen Yalçın onay vermiş durumda.

    Yönetim, harekete geçmek için N’Sakala'nın sağlık raporunun netleşmesini bekleyecek.

    Stoper için de Kaan Ayhan için Sassoulo ile pazarlıklar devam ediyor.

    Siyah-beyazlıların, karar vermesi için İtalyan ekibine tanıdığı süre dolmak üzere.

    Beşiktaş yönetimi, gelecek cevaba göre alternatif isimlerle temaslarını sıklaştırabilir.

    Beşiktaş, N Sakala ya göre transfer yapacak #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir