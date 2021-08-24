Beşiktaş, N'Sakala'ya göre transfer yapacak

Beşiktaş, N'Sakala'ya göre transfer yapacak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim görüşmelerini sürdürürken, N'Sakala’nın durumuna göre yol haritası da değişebilir.

Stopere ve orta alana takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, birçok isimle temaslarını sürdürüyordu.

Ancak siyah-beyazlılar, transferde rotasını değiştirmek zorunda kalabilir.

N'Sakala’nın beklenmedik rahatsızlığı planları bozabilir.

Hastanede bulunan Demokratik Kongolu oyuncuya testler uygulanarak, durumu hakkında sonuç alınmaya çalışılıyor.

Birkaç gün içinde 31 yaşındaki oyuncunun sonuçları belli olacak.

N’SAKALA’DA ENGEL ÇIKARSA SOL BEK ALINACAK

Eğer N'Sakala'nın futbol oynamasına engel bir sorunla karşılaşılırsa Beşiktaş, sol bek transferine yönelecek.

Bu mevki için düşünülen isimse Umut Meraş...

Fransa 2'nci ekiplerinden La Havre forması giyen milli sol bekin alınmasına Sergen Yalçın onay vermiş durumda.

Yönetim, harekete geçmek için N’Sakala'nın sağlık raporunun netleşmesini bekleyecek.

Stoper için de Kaan Ayhan için Sassoulo ile pazarlıklar devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, karar vermesi için İtalyan ekibine tanıdığı süre dolmak üzere.

Beşiktaş yönetimi, gelecek cevaba göre alternatif isimlerle temaslarını sıklaştırabilir.