Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e kiraladı Beşiktaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralandığını duyurdu.

İHA

Beşiktaş, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralandığını açıkladı.

"Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar dileriz"

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen genç oyuncu, 10 maçta 1 gollük katkı sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)