Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e kiraladı
İHA

Beşiktaş, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralandığını açıkladı.

"Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar dileriz"

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Spor Kulübü’ne geçici olmuştur. Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen genç oyuncu, 10 maçta 1 gollük katkı sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)