Beşiktaş önce oyuncu satacak, sonra alacak

İHA

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürerken, diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla görüşmelere hız veren siyah-beyazlı yönetimin önceliği ise satış yapmak.

14 yabancı futbolcusu olan Beşiktaş, birçok oyuncunun satışına değerini bulması halinde onay verecek.

4 İSMİN AYRILIĞINA ÖNCELİK VERİLDİ

Beşiktaş, yolların ayrılması planlanan futbolcular arasında önceliği Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Al Musrati’ye verdi.

JEAN ONANA

Fransa ve İtalya’dan talipleri olan Onana, bu sezon siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda 6 maçta 163 dakika giydi, gol ya da asist üretemedi.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Chamberlain’in de İngiltere’ye dönme ihtimali bulunuyor.

İngiliz futbolcu da Süper Lig’de 5 müsabakada 113 dakika sahada kaldı ve Dolmabahçe'de Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0’lık galibiyette takımına 3 puanı getiren golü attı.

ARTHUR MASUAKU

Takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan ve toplam 25 karşılaşmada 2 bin 61 dakika süre alıp, 1 gol, 5 asistlik performans sergileyen Masuaku da gönderilecekler arasında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda en fazla dakika alan oyuncular arasında olmasına rağmen sıkça taraftarın tepkisine maruz kalan Kongolu futbolcu, özellikle Yunanistan’dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.

AL MUSRATI

11 milyon euroluk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Musrati beklentilerin altında kaldı.

Orta sahada istenilen performansı veremeyen Libyalı oyuncu, bu sezon görev aldığı 21 maçta bin 443 dakika siyah-beyazlı formayı terletirken, 2 de gol attı.

Musrati için Suudi Arabistan’dan gelen teklif sözleşme şartlarına mutabakata varılamaması sebebiyle sonuçlandırılamamıştı.

Yönetim, Musrati için Suudi ekibinden gelecek güncel bir teklif bekliyor.