Beşiktaş, Onyekuru ile görüşüyor

Daha önce Türkiye'de Galatasaray forması giyen ve kariyerine Yunan Olympiakos'ta devam eden Henry Onyekuru, transfer için Beşiktaş ile görüştü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Henry Onyekuru transferine çevrildi.

Siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray forması giyen Onyekuru ile görüşme yaptı.

Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

Yunanistan'da mutsuz

Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa Cyle Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak.

Geçen sezonki performansı

Henry Onyekuru, Yunanistan'da mutu değil. Futbolcu, Olympiakos'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Onyekuru geçen sezon Olympiakos'ta 27 maçta 1415 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru'ya 5 milyon euro değer biçiliyor.