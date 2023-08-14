Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in maliyetini açıkladı Beşiktaş kadrosuna kattığı Oxlade Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ve her sezon için de 2.5 milyon euro garanti ücret verileceğini KAP'a bildirdi.

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Yaz transfer döneminin sessiz ekiplerinden olan Beşiktaş, 5. imzasını attırdı.

Daha önce Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain'in sözleşme şartlarını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ve her sezon için 2.5 milyon euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

Beşiktaş ayrıca Chamberlain'in sözleşmesinde aldığı süreye göre maç başı ücretin yer aldığını ifade etti.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

Başarılarla dolu bir kariyere sahip

6 yıl formasını giydiği Liverpool'dan ayrılan Chamberlain, Kırmızılarla çıktığı toplam 146 maçta 18 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı. Orta saha oyuncusu yalnızca 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

İngiliz yıldız, birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 4 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu gördü.