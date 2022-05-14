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    Beşiktaş, Ozan Kabak için Schalke 04'e teklif yaptı

    Beşiktaş, Ozan Kabak için Schalke 04'e teklif yaptı

    Norwich City ile küme düştüğü için Schalke 04'e geri dönecek olan Ozan Kabak, Alman kulübünde de gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Beşiktaş, milli stoper için devreye girdi.
    • 14.05.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:22
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    Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olmak isteyen Beşiktaş, yerli stoper arayışlarını da sürdürüyor.

    Bu sezon savunma bölgesinde sorunlar yaşayan siyah-beyazlılar Norwich ile küme düştüğü için satın alma opsiyonu kalkan Ozan Kabak'a talip oldu.

    Bonservisi Bungesliga 2'de şampiyon olup yeniden Bundesliga'ya dönen Schalke 04'te bulunan Kabak, son 2 sezonda küme düşme üzüntüsü yaşıyor.

    Premier Lig'de 11 maça çıkan milli oyuncu performansı beğenilmeyince ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

    Beşiktaş, Ozan Kabak için Schalke 04 e teklif yaptı #1

    İlk temas kuruldu

    Hem yabancı kontenjanında rahatlamak isteyen hem de Ozan Kabak'ı eski günlerine döndüreceğine inanan Valerien Ismael'in de oldukça istekli olduğu öğrenilirken, Beşiktaş'ın Schalke 04 ile transfer masasına oturduğu belirtildi.

    İstenecek bonservise göre kiralık seçeneğini de opsiyonları arasına alan siyah-beyazlılar Alman kulübünün tamam demesi halinde Ozan Kabak'la da görüşecek.

    Beşiktaş, Ozan Kabak için Schalke 04 e teklif yaptı #2S


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