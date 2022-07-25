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Beşiktaş Philippe Keny'yi alıyor

Beşiktaş Philippe Keny'yi alıyor

Siyah-beyazlılar, Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Senegalli oyuncunun bonservisine 900 bin euro ödeyecek.