- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Beşiktaş Philippe Keny'yi alıyor
Beşiktaş Philippe Keny'yi alıyor
- 25.07.2022 - 10:58
- Güncelleme : 25.07.2022 - 11:27
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde sıkı bir şekilde hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, sol kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun sürekli sakatlanmasıyla arayışa geçmişti.
N'Koudou, Beşiktaş'a geldiği günden beri toplamda 285 günü sakat olarak geçirdi.
N'Koudou'nun yerine Keny
Beşiktaş aradığı kanat oyuncusunu 1. Lig'de buldu. Siyah-beyazlılar, Philippe Keny’i kadrosuna katıyor. Beşiktaş, 23 yaşındaki Senegalli oyuncu konusunda TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, Keny için Bandırmaspor’a 900 bin euro bonseris bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay Bandırmaspor’a verilecek.
Senegalli oyuncuya 4 yıllık sözleşme öneren siyah-beyazlılar, Keny’in cevabını bekliyor.
36 maçta 14 gol
Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny, Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi.
Geçen sezon Bandırmaspor’a transfer olan Senagalli forvet, oynadığı 36 maçta 14 gol attı, 7 asist yaptı.