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    Beşiktaş Philippe Keny'yi alıyor

    Beşiktaş Philippe Keny'yi alıyor

    Siyah-beyazlılar, Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Senegalli oyuncunun bonservisine 900 bin euro ödeyecek.
    • 25.07.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:27
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    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

    Siyah-beyazlılar, sol kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun sürekli sakatlanmasıyla arayışa geçmişti.

    N'Koudou, Beşiktaş'a geldiği günden beri toplamda 285 günü sakat olarak geçirdi.

    Beşiktaş Philippe Keny yi alıyor #1

    N'Koudou'nun yerine Keny

    Beşiktaş aradığı kanat oyuncusunu 1. Lig'de buldu. Siyah-beyazlılar, Philippe Keny’i kadrosuna katıyor. Beşiktaş, 23 yaşındaki Senegalli oyuncu konusunda TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı.

    Siyah-beyazlılar, Keny için Bandırmaspor’a 900 bin euro bonseris bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay Bandırmaspor’a verilecek.

    Senegalli oyuncuya 4 yıllık sözleşme öneren siyah-beyazlılar, Keny’in cevabını bekliyor.

    Beşiktaş Philippe Keny yi alıyor #2

    36 maçta 14 gol

    Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny, Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi.

    Geçen sezon Bandırmaspor’a transfer olan Senagalli forvet, oynadığı 36 maçta 14 gol attı, 7 asist yaptı.

    Beşiktaş Philippe Keny yi alıyor #3


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