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    Beşiktaş, Pinheiro ile prensipte anlaştı

    Beşiktaş, Pinheiro ile prensipte anlaştı

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro oluyor. Siyah-beyazlılar, anlaşma sağladıkları Portekizli teknik adamı İstanbul'a davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:33
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    Beşiktaş yönetimi, teknik direktör konusunda yabancı ısrarını sürdürüyor. Kurdaki dalgalanmalar nedeniyle yerli hocalara da teklif götüren yönetim, Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

    Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul’a gelecek.

    Siyahbeyazlılar, Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin euro ücret ödeyecek.

    Beşiktaş, Pinheiro ile prensipte anlaştı #1

    YÖNETİM KURULU GÜNEŞ’E ONAY VERMEDİ

    Yönetim kurulu, Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş’e emanet etmek istese de yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

    Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın, Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının, Beşiktaş’a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.

    Yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri, oylarını Şenol Güneş’ten yana kullandı.

    Beşiktaş, Pinheiro ile prensipte anlaştı #2

    SON KARAR PINHEIRO

    Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıkları başladı.

    Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

    NTV Spor'un haberine göre; Pinheiro’nun gelişinden sonra  A Takım’da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.

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