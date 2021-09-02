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    Beşiktaş, Pjanic transferini KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Pjanic transferini KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Miralem Pjanic'in transferi için kendisi ve Barcelona ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 21:15
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 21:24
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    Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.

    Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic'i transfer etti.

    Siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu.

    KAP'A BİLDİRİLDİ

    Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.

    Oyuncunun transferi KAP'a bildirildi.

    Beşiktaş, Pjanic transferini KAP a bildirdi #1

    YOLA ÇIKTI

    Bosnalı oyuncudan ilk fotoğraf geldi. Pjanic, yola çıktığını Instagram hesabından paylaştı.

    Tecrübeli oyuncu, bu gece 22:30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

    Beşiktaş, Pjanic transferini KAP a bildirdi #2

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