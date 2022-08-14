Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.833
0.52%
BTXN Coin
6.47
-4.99%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Beşiktaş, PSG'den fırsat transferi arıyor

    Manchester United ile yollarını ayıran Juan Mata ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, PSG'den ayrılması beklenen futbolculardan birkaçını transfer edebilir.
    • 14.08.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 14:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, PSG'den fırsat transferi arıyor

    Süper Lig'de yeni sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan ve bugün, Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş yönetiminin daha önce olduğu gibi transferin son gününe kadar bekleyip yıldız oyuncuları düşük bir ücretle takıma transfer edebileceği aktarıldı.

    Juan Mata ile görüşmeler devam ediyor

    Haberde, Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra takım ile yollarını ayıran Juan Mata ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Paris Saint Germain'in kadro düşünmediği Idrissa Gueye, Ander Herrera, Rafinha, Laywin Kurzawa, Julien Draxler ve Junior Ebimbe'nin transfer durumlarının araştırıldığı kaydedildi.

    Beşiktaş, PSG den fırsat transferi arıyor #1

    Hedef PSG'den fırsat transferi

    Paris Saint Germain'in takımdan yollamak istediği Rafinha, Junior Ebimbe ve Ander Herrera'nın diğer oyunculara göre maliyetlerinin daha düşük olması sebebiyle son dakika transferi olarak kadroya katılabileceği belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    En net UFO görüntüsü 32 yıl sonra ortaya çıktı
    Dünya

    En net UFO görüntüsü 32 yıl sonra ortaya çıktı

    Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor
    Futbol

    Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir