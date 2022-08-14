Beşiktaş, PSG'den fırsat transferi arıyor

Manchester United ile yollarını ayıran Juan Mata ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, PSG'den ayrılması beklenen futbolculardan birkaçını transfer edebilir.

Süper Lig'de yeni sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan ve bugün, Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş yönetiminin daha önce olduğu gibi transferin son gününe kadar bekleyip yıldız oyuncuları düşük bir ücretle takıma transfer edebileceği aktarıldı.

Juan Mata ile görüşmeler devam ediyor

Haberde, Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra takım ile yollarını ayıran Juan Mata ile görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Paris Saint Germain'in kadro düşünmediği Idrissa Gueye, Ander Herrera, Rafinha, Laywin Kurzawa, Julien Draxler ve Junior Ebimbe'nin transfer durumlarının araştırıldığı kaydedildi.





Hedef PSG'den fırsat transferi

Paris Saint Germain'in takımdan yollamak istediği Rafinha, Junior Ebimbe ve Ander Herrera'nın diğer oyunculara göre maliyetlerinin daha düşük olması sebebiyle son dakika transferi olarak kadroya katılabileceği belirtildi.