Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı

Transfer çalışmalarını son gün olsa da sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bu sezona kabus gibi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar hücum noktasındaki arayışlarını transfer sezonunun bitimine 1 gün kala hızlandırdı.

GHEZZAL İLE ANLAŞMA TAMAM

Leicester City'de forma giyen Rachid Ghezzal ile anlaşan Beşiktaş, Cezayirli futbolcuyu İngiliz kulübünden 1 yıllığına kiraladı.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, Serie A'da 21 resmi maça çıkarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.

Daha önce Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev alıyor.