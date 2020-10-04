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Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı
Transfer çalışmalarını son gün olsa da sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 21:22
Bu sezona kabus gibi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar hücum noktasındaki arayışlarını transfer sezonunun bitimine 1 gün kala hızlandırdı.
GHEZZAL İLE ANLAŞMA TAMAM
Leicester City'de forma giyen Rachid Ghezzal ile anlaşan Beşiktaş, Cezayirli futbolcuyu İngiliz kulübünden 1 yıllığına kiraladı.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, Serie A'da 21 resmi maça çıkarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.
Daha önce Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev alıyor.