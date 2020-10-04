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    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı

    Transfer çalışmalarını son gün olsa da sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 21:22
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    Bu sezona kabus gibi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar hücum noktasındaki arayışlarını transfer sezonunun bitimine 1 gün kala hızlandırdı.

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı #1

    GHEZZAL İLE ANLAŞMA TAMAM

    Leicester City'de forma giyen Rachid Ghezzal ile anlaşan Beşiktaş, Cezayirli futbolcuyu İngiliz kulübünden 1 yıllığına kiraladı.

    Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, Serie A'da 21 resmi maça çıkarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.

    Daha önce Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev alıyor.

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaştı #2

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