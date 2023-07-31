Beşiktaş, Rebic'i KAP'a duyurdu Süper Lig devi Beşiktaş, Milan'ın tecrübeli oyuncusu Ante Rebic'in transfer edildiğini KAP'a açıkladı.

Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bonservisi 1.5 milyon euro

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin euro ve performansa bağlı 1 milyon euro olmak üzere toplam 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2 yıllık imza atacak

Ante Rebic, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic, Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon euro net ücret alacak.

İlk sözleri

Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum." diye konuştu.

Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim." sözlerini kullandı.

Başarılı oyuncu, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.

Ante Rebic kimdir?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Split, Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. Hücum hattının birçok yerinde forma giyen Hırvat futbolcu genellikle sol kanatta görev yapmaktadır ve 185 cm boyundadır.

42 kez Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giymiştir ve 3 gol kaydetmiştir.

Rebic kariyeri boyunca Fiorentina, Leipzig, E. Frankfurt ve Milan gibi takımların formasını giydi. Toplamda 313 maça çıkan Hırvat kanat, 73 gol 35 asistle oynadı.