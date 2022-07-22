Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers'la anlaştı

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi için İskoç ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

Eintracht Frankfurt'a transferi son anda yatan Rıdvan Yılmaz, İskoç devi Glasgow Rangers ile anlaşma sağladı.

Avrupa'ya gitmeyi istediğini her fırsatta dile getiren genç sol bek için Beşiktaş'ın sonraki satıştaki kârdan yüzde 20 pay alacağı öğrenilirken, Rıdvan'ın 5 yıllık resmi sözleşme için kısa süre sonra İskoçya'ya gitmesi bekleniyor.

Bonservisi 6.5 milyon euro

Glasgow Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 6.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Öncelikle 4.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus ödemeyi teklif eden Rangers, Beşiktaş'ın ısrarcı tutumu karşısında 6.5 milyon euroyu tek seferde ödeyecek.

33 maç 3 gol 4 asist

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteren 21 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 3 gol 4 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.