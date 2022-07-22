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    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers'la anlaştı

    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers'la anlaştı

    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi için İskoç ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.
    • 22.07.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 14:20
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    Eintracht Frankfurt'a transferi son anda yatan Rıdvan Yılmaz, İskoç devi Glasgow Rangers ile anlaşma sağladı.

    Avrupa'ya gitmeyi istediğini her fırsatta dile getiren genç sol bek için Beşiktaş'ın sonraki satıştaki kârdan yüzde 20 pay alacağı öğrenilirken, Rıdvan'ın 5 yıllık resmi sözleşme için kısa süre sonra İskoçya'ya gitmesi bekleniyor.

    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers la anlaştı #1

    Bonservisi 6.5 milyon euro

    Glasgow Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 6.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Öncelikle 4.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus ödemeyi teklif eden Rangers, Beşiktaş'ın ısrarcı tutumu karşısında 6.5 milyon euroyu tek seferde ödeyecek.

    Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers la anlaştı #2

    33 maç 3 gol 4 asist

    Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteren 21 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 3 gol 4 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.


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