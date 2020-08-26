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- Beşiktaş, Roco'nun menajerini İstanbul'a çağırdı
Beşiktaş, Roco'nun menajerini İstanbul'a çağırdı
Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan Roco'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 17:39
PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta yönetim, kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak için çalışmaları hızlandırdı.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan Enzo Roco'yu takımdan göndermek için harekete geçti.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Beşiktaşlı idareciler, takımdan ayrılmasını istediği 28 yaşındaki stoperin menajerini İstanbul'a davet etti.
Ödeme planlaması konusunda belli bir aşama kaydeden Kartal, son detayları Roco'nun menajeri ile görüşecek.
Yapılan bu görüşmelerin ardından Şilili futbolcuyla yollar ayrılacak.