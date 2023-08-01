Beşiktaş, Roland Sallai'yi istiyor Beşiktaş, Freiburg'dan Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi gözüne kestirdi. Transferde vites artıran siyah-beyazlı yönetim, takımından ayrılmak isteyen ve ilk temasa olumlu dönüş yapan 26 yaşındaki yıldız için kiralama teklifinde bulundu.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Sol kanada Rebic takviyesini yapan Beşiktaş, sağ kanat için de gaza bastı. Bu bölge için Milan'dan Messias'ı gündemine alan ancak görüşmelerde şu anda ciddi mesafe kat edemeyen siyah-beyazlılar, Freiburg'dan Roland Sallai'yi de listeye dahil etti.

Macar oyuncunun şartları hakkında bilgi alan yönetimin, kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Daha fazla forma şansı bulmak istiyor

Bundesliga ekibine 2018 yazında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle APOEL Nikosia'dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeyi istediği kaydedildi.

Sallai geçtiğimiz sezon Freiburg formasıyla 27 maçta 2 gol 7 asist kaydetti