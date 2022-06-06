Beşiktaş Romain Saiss'i bitirdi

Siyah-beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss transferinde mutlu sona ulaştı.

Yeni sezonda takıma takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş, ilk transferi savunmada yapıyor. Siyah beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Romas Saiss ile sözleşme imzalayacak.

Fas Milli Takımı kampında bulunan Saiss, 13 Haziran'da oynanacak Liberya-Fas maçının ardından Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalaycak.

Maaşı da belli oldu

32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

32 maçta 3 gol attı

Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyon euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.

Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.