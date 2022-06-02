Beşiktaş, Romain Saiss'le anlaştı

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi biten Romain Saiss ile büyük oranda el sıkıştı.

Yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefleyen siyah beyazlılar, rotayı İngiltere’ye çevirdi.

Jan Vertonghen ile anlaşamayan Beşiktaş, Romain Saiss ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Orta Çizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu biten 32 yaşındaki stoperi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

9 milyon euro değeri var

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.

Fas Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacı bölgesinin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.