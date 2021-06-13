Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
296.737
-0.74%
EXEN Coin
32.06
-5.76%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı

    Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı

    Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon ile 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı ve resmi imzaların salı günü atılacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Valentin Rosier'in siyah beyazlılara transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Beşiktaş, bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Fransız futbolcunun transferi için Portekiz ekibiyle 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.

    Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı #1

    RESMİ İMZA SALI GÜNÜ

    Resmi imzaların salı günü atılması bekleniyor.

    Rosier, geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarla çıktığı toplam 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

    Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı #2

    Beşiktaş Rosier için Sporting ile anlaştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir