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    Beşiktaş, Rosier transferinde Sporting'le de anlaşmaya vardı

    Beşiktaş, Rosier transferinde Sporting'le de anlaşmaya vardı

    Beşiktaş, Valentin Rosier’i bekliyor. Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcu için Sporting ile anlaşma aşamasına geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 09:38
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    Beşiktaş, Valentin Rosier transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

    Bir süre önce Fransız sağ bekle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Sporting ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

    Yapılacak sözleşmeye göre; Beşiktaş, Portekiz ekibine 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Beşiktaş, Rosier transferinde Sporting le de anlaşmaya vardı #1

    4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

    24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak.

    Galatasaray’ın da talip olduğu Rosier, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı için sarı-kırmızılılar görüşmeleri askıya almıştı.

    2 sezon önce Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer olan Fransız oyuncu, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giydi.

    Rosier, siyah-beyazlı takımla çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.

    Beşiktaş, Rosier transferinde Sporting le de anlaşmaya vardı #2

    GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ REDDETMİŞTİ

    Başarılı oyuncuya Galatasaray ve Fenerbahçe de talip olmuştu. Ancak Rosier, iki takıma da Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek, yaptıkları teklifi reddetti.

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