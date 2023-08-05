Beşiktaş, Ruslan Malinovskyi kiralamak istiyor Beşiktaş, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi'nin şartlarını sordu.

Beşiktaş'tan 10 numara transferi için yeni bir hamle geldi.

Siyah-beyazlıların gündemine Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi geldi. Beşiktaş, Malinovskyi'unn kiralık olarak şartlarını sordu.

Önce kiralanacak, sonra satın alınacak

Fransızlar, siyah-beyazlı takımdan 1.5 milyon euro kiralama bedeline ekl olarak 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu istedi. Beşiktaş yönetimi bu rakamların altına düşmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.

Skora katkı vermeyi seviyor

Malinovskyi kariyeri boyunca 377 maçta 76 gol atarken, 69 asistle takımlarına katkı sağladı.