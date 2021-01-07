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    Beşiktaş, Salih Özcan'la prensipte anlaştı

    Beşiktaş, Köln forması giyen gurbetçi futbolcu Salih Özcan ile el sıkıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 15:53
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    Beşiktaş, Salih Özcan'la prensipte anlaştı

    Son yıllarda Almanya'da yetişen Türk gençlerini yakından takip eden Beşiktaş yönetimi, bir gurbetçi oyuncuyu daha Türkiye'ye getiriyor.

    Siyah-beyazlıların, Köln forması giyen Salih Özcan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Sezon sonunda Almanlarla sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki orta saha oyuncunun kulübüyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

    Bu sezon 15 maçta forma giyen Salih, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Beşiktaş, Salih Özcan la prensipte anlaştı #1

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