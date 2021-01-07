Beşiktaş, Salih Özcan'la prensipte anlaştı

Beşiktaş, Köln forması giyen gurbetçi futbolcu Salih Özcan ile el sıkıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Son yıllarda Almanya'da yetişen Türk gençlerini yakından takip eden Beşiktaş yönetimi, bir gurbetçi oyuncuyu daha Türkiye'ye getiriyor.

Siyah-beyazlıların, Köln forması giyen Salih Özcan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sezon sonunda Almanlarla sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki orta saha oyuncunun kulübüyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu sezon 15 maçta forma giyen Salih, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.