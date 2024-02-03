Beşiktaş, Sarr transferinde avantajlı Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasının ardından Beşiktaş Malang Sarr transferinde tek alıcı olarak avantajlı bir pozisyona geçti.

ensonhaber.com

Ara transfer dönemini hareketsiz geçiren Beşiktaş, stoper hattında temas halinde oldukları birçok isimden sonuç alamamıştı. Beşiktaş Camiası'nın tepkisini çeken bu durumu tersine çevirmek için Avrupa'da transfer döneminin sona ermesini bekleyen idareciler, atağa kalktı.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldız oyuncusu için girişimlerde bulunan idareciler, ara transfer penceresinin kapanmasının ardından avantajlı hale geldi.

Santos'un talimatı

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Portekizli hocası Fernando Santos'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-Beyazlı ekip, transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor ve bu kapsamda, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız stoperini kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veriyor.

Tek alıcı Beşiktaş

Siyah-beyazlı yönetim, Fransız ekibi Le Havre'la anlaşan Malang Sarr'ın, transfer evraklarının yetişmemesi sonrasında tek alıcı olarak masada kaldı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı idareciler, kendi belirledikleri şartlarda bu transferi tamamlamayı amaçlıyor.

Kartal, Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızını transfer ederek stoper bölgesini güçlendirmeyi hedefliyor.