Beşiktaş, savunmayı yeniden kuracak

Yeni sezon transfer çalışmalarını teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi önderliğinde gerçekleştiren Beşiktaş'ın, defans hattını sil baştan kuracağı öğrenildi.

Bu sezon savunma bölgesinde ciddi sorunlar yaşayan Beşiktaş; önce Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırmış, arından ise Rebocho ve Victor Ruiz takımdan ayrılan isimler olmuştu.

Sezonun bitimiyle birlikte Enzo Roco ile de yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, alıcı bulması halinde takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida'yı da elden çıkararak savunma hattını yeni baştan kurmak istiyor.

N'SAKALA BİTTİ, FATİH DÖNÜYOR

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı bilinen Beşiktaş yönetiminin, yerli ya da yabancı bir sağ bek de kadroya dahil etmek istediği öğrenildi.

Öte yandan siyah-beyazlılarda, defanstaki köklü değişimin içerisine kiralık gittiği Sivasspor’dan dönecek olan Fatih Aksoy’u da dahil edecek. Esas bölgesi stoper olan Fatih, Sivasspor’da özellikle bu sezon defansif orta saha pozisyonunda oynadı.

MİRİN GÖNDERİLECEK

Kiralık olarak gittiği Toulouse’dan dönerek kampa katılacak olan Mirin’i yeniden kiralamayı ya da satmayı düşünen siyah-beyazlılar, en az iki yeni stoperi renklerine bağlamayı hedefliyor.

KALECİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Ayrıca, Loris Karius'un ayrılmasının ardından kalede Ersin Destanoğlu'na gören veren Beşiktaş'ta, yeni sezon önce bir kaleci transferinin de gerçekleşeceği ve bu yönde arayışların sürdüğü de öğrenildi.