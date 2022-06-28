Beşiktaş, Seferovic ile anlaştı

Beşiktaş, Seferovic ile anlaşmaya vardı fakat Benfica'nın bonservis talebi karşısında görüşmeler devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinin transfer gündemini meşgul eden isimlerin başında Haris Seferovic geliyor. Benfica'nın golcü oyuncu için istediği bonservis bedeli belli oldu.

Beşiktaş görüşmelerinde bonservis için 10 milyon euro seviyesinde bir talebi olduğu iddia edilen Benfica, A BOLA'nın haberine göre net 8 milyon euro talep ediyor.

Aynı haberde Beşiktaş'ın, Seferovic ile anlaşma sağladığı ve bu bonservis talebini sunan Benfica ile anlaşmak adına uğraş verdiği aktarılıyor.

"Fenerbahçe hala devrede"

Beşiktaş'ın Benfica ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması nedeniyle Galatasaray'ın da transfer için devreye girdiği iddia edilmişti.

A BOLA ise Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin, İsviçreli forvet için verilen transfer yarışında hâlâ devrede olduğu belirtiliyor.

Şu an için Türk takımlarının Seferovic ile anlaşma noktasında olmadığı, kulübü Benfica'nın bonservis talebi konusunda sıkıntı yaşadıkları ve transfer adına uygun bir zemin arandığı ifade ediliyor.