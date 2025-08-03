Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye kiraladı

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş'ta bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor.

Son olarak Gedson Fernandes'le vedalaşan siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'la da yollarını ayırdı.

Beşiktaş, milli genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralandığını duyurdu.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır.



Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Football Italia'nın haberine göre; İtalyan ekibi genç oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Semih'in satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro olarak belirlendi.

Ayrıca 2 milyon euro bonus ve Beşiktaş için sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi yer alıyor.

İTALYA'YA GİTMİŞTİ

12 milyon euro piyasa değeri bulunan forvet, 1 Ağustos tarihinde Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya'ya gitmişti.

İtalya'da Cagliari Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelen 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etmişti.

"BENİM İÇİN AYRILIK ZAMANI"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Semih, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda etti.

Genç isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

10 yaşında kapısından girdiğim, bana ailen Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her şey taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.



Beşiktaşımıza başarılı bir sezon dilerim.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA YETİŞTİ

2016'da yolu Beşiktaş'la kesişen ve siyah-beyazlıların altyapısında yetişen başarılı futbolcu, A takımda 3 sezon geçirdi.

Genç yıldız, Beşiktaş forması altında 87 maçta 16 gol ve 9 asist kaydetti.

Semih, siyah-beyazlı kulüp ile 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.